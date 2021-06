Două persoane au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Tecuci. Impactul a fost surprins de camere Accident grav, miercuri, in orașul Tecuci, unde doi pietoni au fost spulberati de o masina scapata de sub control pe o trecere de pietoni din Tecuci. Poliția din Galați a transmis ca a fost deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Dupa cum se poate vedea din imaginile postate de un site local cei doi pietoni, o femeie si un barbat, care traversau strada pe trecerea de pietoni au fost loviti in plin de o masina, pe prima banda de circulație. Imediat in ajutorul victimelor au sarit mai mulți oameni care au asistat la intreaga scena. De asemenea, șoferul care i-a lovit pe cei doi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica in trafic pe o strada din Iași. Presa locala scrie ca martorii au observat o mașina care mergea haotic și a carei șofer conducea cu capul afara pe geam. Barbatul a lovit 15 mașini și un tramvai Imediat dupa acest moment, barbatul cel mai probabil a pierdut controlul volanului și a…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident pe o strada din capitala. Impactul s-a produs aseara in jurul orei 21:00 pe strada Uzinelor. Martorii care au publicat și imagini pe o rețea de socializare au menționat ca șoferul BMW-ului era in stare avansata de ebrietate. Oamenii legii nu ne-au putut…

- Opt persoane au suferit leziuni si au fost transportate vineri la spital in urma unui accident care a avut loc pe DN 24 Tecuci – Barlad (DE 581), in zona localitatii Tepu, judetul Galati, si in care au fost implicate trei masini. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dimineața la ieșirea din Vaslui spre Galați. Mai multe echipaje medicale și de descarcerare s-au prezentat la fața locului, dar din pacate, toate cele patru persoane aflate in autoturism au decedat. Cum a avut loc tragedia Tragicul eveniment s-a produs…

- Patru persoane si-au pierdut viata, joi, intr-un accident rutier produs intre localitatile Tutova si Priponesti, la iesirea din judetul Vaslui spre Galati, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, noteaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei,…

- Un grav accident de circulație s a produs in urma cu putin timp la ieșirea din județul Vaslui spre Galați, pe DN24 Barlad – Tecuci, intre localitațile Tutova si Priponesti. Din primele informații, un autoturism cu nr de Vaslui, care circula dinspre Barlad s a izbit violent de un tir care avea pana si…

- Un grav accident de circulație s a produs in urma cu putin timp la ieșirea din județul Vaslui spre Galați, pe DN24 Barlad – Tecuci, intre localitațile Tutova si Priponesti. Din primele informații, un autoturism cu nr de Vaslui, care circula dinspre Barlad s a izbit violent de un tir care avea pana si…