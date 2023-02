Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani numit Muhammet si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune CNN Turk, transmite…

- Un tanar de 17 ani numit si un barbat inca neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia. Cei doi au fost gasiți, marți, la aproape 198 de ore de la cutremurul devastator de saptamana trecuta, a relatat postul de televiziune…

- Un tanar de 17 ani numit Muhammet si un barbat neidentificat au fost salvati in viata de sub daramaturile unui bloc de apartamente din provincia Kahramanmaras din Turcia, marti, dupa aproape 198 de ore de la cutremur.

- Coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Martin Griffiths, a descris seismele care au lovit sudul Turciei si nordul Siriei ca fiind „cel mai grav dezastru natural care a lovit regiunea in ultimii 100 de ani”, potrivit RADOR.In timpul unei vizite in regiunea Kahramanmaras din Turcia, Griffiths a subliniat…

- Politia turca a arestat patru persoane pentru mesaje „provocatoare” postate pe retelele sociale in legatura cu seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand de asemenea in urma mii de persoane…

- Politia turca a anuntat marti ca a arestat patru persoane dupa mesaje "provocatoare" postate pe retelele de socializare legate de seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei, potrivit AFP. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand…

- Catastrofa in sudul Turciei, dar și in Siria! Peste 2.300 de oameni au murit in urma unui cutremur de 7,8, produs luni dimineața. Un al doilea cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs luni in sud-estul Turciei la nici 12 ore dupa ce un seism cu magnitudinea de 7,7 a lovit regiunea. Aproape 2000 de…

- Mulți sportivi turci sunt cautați. Au fost prinși sub daramaturi in teribilul cutremur de dimineața, care a facut peste 700 de victime in Turcia, Siria și Liban. Un cutremur devastator a avut loc in aceasta dimineața in Turcia. Seismul, cu magnitudinea 7,4 pe scara Richter, s-a produs la ora locala…