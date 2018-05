NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available.

Noblesville Fire (@) May 25, 2018Una dintre victime are 13 ani, iar cealalta persoana ranita este un adult.s-ar afla în stare critica, potrivit postului de televiziune WDTN.Școala a fost evacuata.

NOW: Parents, police on scene at Noblesville W Middle School pic.twitter.com/aUkIuxUbBk