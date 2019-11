Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer caruia i s a facut rau la volan, luni, in timp ce circula pe Calea Grivitei din Bucuresti, a provocat un carambol in care au fost implicate zece masini. Mai multe persoane au primit ingrijiri medicale, relateaza Romania TV. "Unei persoane i s a facut rau in timp ce se deplasa cu autovehiculul…

- Autoritatile din Caras-Severin au intervenit, sâmbata seara, la un accident rutier în care au fost implicate patru masini, cu 12 persoane. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, patru persoane fiind transportate la spital.

- Un accident rutier s-a petrecut duminica seara pe DJ 107 Jidvei – Blaj, in zona localitații Lunca Tarnavei. Din primele date, au fost implicate doua mașini. Potrivit IPJ Alba, trei persoane ar fi fost ranite ușor. Accidentul s-a petrecut din cauza patrunderii pe contrasens a unuia dintre autovehicule.…

- Doi copii și doua femei au fost suferit leziuni in urma unui accident rutier petrecut pe DJ 107, in afara localitații Drambar, langa Alba Iulia. Vinovat este un șofer de 18 ani care nu a pastrat distanța fața de mașina care rula in fața sa și cele doua autovehicule au intrat in coliziune. Accidentul…

- Ziarul Unirea FOTO. Carambol pe A1: Cinci persoane au ajuns la spital in urma unui accident intre mai multe autoturisme 14 persoane au fost implicate in carambolul de pe A1, petrecut in județul Timiș. Cinci persoane au ajung la spital. Accidentul a avut loc in jurul orei 3 noaptea, in apropierea localitații…

- Traficul auto a fost restricționat pe DN2 E85 in localitatea Oreavu, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune fața-spate, in care au fost impliate trei autoturisme. Doua persoane au fost ranite. In timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2 E85 din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat,…

- Un accident rutier s-a petrecut luni dupa-amiaza in Alba Iulia, pe Calea Moților, la ieșire spre Micești. Din primele date, doua mașini au intrat in coliziune și doua persoane au fost ranite. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat in dreptul Vilei Duți, unde s-a produs accidentul.…