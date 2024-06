Două persoane au fost rănite în urma impactului impactului dintre un autoturism și un microbuz, pe Autostrada A1 la Răhău Un accident rutier a avut loc sambata seara, in jurul orei 23.20, pe Autostrada A1, in zona localitații Rahau, pe sensul de mers Sibiu-Sebeș. „Traficul rutier este blocat pe Autostrada A1, la kilometrul 301, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un […] The post Doua persoane au fost ranite in urma impactului impactului dintre un autoturism și un microbuz, pe Autostrada A1 la Rahau first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, in localitatea Bunești, județul Cluj. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe

- Un accident in care au fost implicate un microbuz și un autoturism a avut loc duminica pe DN 68A, in județul Timiș. Zece persoane sunt ranite, iar traficul este blocat. Potrivit Centrului Infotrafic , pe DN 68A Faget-Coșevița, la kilometrul 45, in zona localitații Coșava, Timiș, s-a produs un accident…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs intre Șugag și Martinie, in dimineața zilei de marți, 4 iunie 2024, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune. „Traficul rutier este oprit pe DN 67C, intre Șugag și Martinie, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea-Cluj-Napoca, in zona localitații Negreni, județul Cluj, a avut loc o coliziune intre un autocamion care transporta faina și un microbuz de transport persoane, soldata cu ranirea ușoara a patru persoane din…

- La data de 4 mai 2024, in jurul orei 12:30, politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesirea din localitatea Izvoarele catre localitatea Horia a avut loc un accident rutier. Politistii ajunsi la fata locului au constatat faptul ca, un barbat in timp ce conducea un autoturism pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora, traficul rutier este restrictionat pe banda numarul 1 a Autostrazii A4, pe sensul Agigea Ovidiu, in dreptul kilometrului 9, in urma coliziunii dintre doua autoturisme si un autocamion, nesoldata cu victime.Se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Sanpaul, județul Cluj, a avut loc un accident rutier intre doua autoutilitare și un autoturism, soldat cu ranirea a trei persoane, dintre care una este incarcerata. Traficul…

- Traficul este blocat, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. „Pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul…