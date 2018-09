Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a ranit usor doua persoane in noaptea de joi spre vineri la Nimes, in sudul Frantei, incercand sa loveasca pietoni, iar numarul victimelor putea sa fie mai mare daca masina nu s-ar fi oprit intr-o bariera de securitate, informeaza AFP, citand surse concordante. Vineri, in jurul orei 01:00 (23:00…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ranite, luni seara, dupa ce o autoutilitara in care se aflau, condusa de un sofer baut, s-a rasturnat, in zona localitatii Sipet, din judetul Timis.

- Sapte persoane au fost ranite dupa ce un tanar de 18 ani a intrat cu masina intr-un grup de oameni aflati in fata unui club de noapte din orasul francez Cambrai, gestul suspectului fiind aparent motivat de o disputa cu un agent de securitate, informeaza site-ul postului LCI.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea, in intersectia de la Sibioara. Din primele informatii doua persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s a rasturnat. Potrivit ISu Dobrogea, victimele nu sunt incarcerate si sunt constiente. . ...