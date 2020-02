Două persoane au fost rănite de o femeie care i-a atacat cu un cuţit în Belgia Doua persoane au fost ranite prin înjunghiere, duminica seara, în orasul belgian Gent, iar autoarea atacului a fost împuscata de politie si retinuta, afirma surse citate de site-ul de stiri HLN.be, potrivit Mediafax.

Incidentul a avut loc în zona Bevrijdingslaan din Gent. O femeie a atacat mai multe persoane cu un cutit, înainte de a fi împuscata si retinuta de politie.

Doua persoane au fost ranite în atac, dar nu prezinta risc vital.

Autoarea atacului a fost împuscata în mâna.

