Cel puțin doua persoane au murit și…

- Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un atacator arab a impuscat mortal cel putin cinci persoane intr-o serie de atacuri armate intr-o suburbie a orasului Tel Aviv din Israel, au anuntat serviciile de salvare locale, informeaza Reuters. Politia a precizat ca l-a ucis pe atacator, fara a-i dezvalui identitatea.

- Doi polițiști au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi barbați au deschis focul intr-o zona aglomerata din orasul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

- Jumatate de milion de evrei ultra-ortodocși au participat la inmormantarea unui veteran rabin. Cei prezenti au purtat haine traditionale si au umplut strazile dintr-o suburbie a capitalei Israelului.

- Trei persoane au fost ranite grav intr un accident produs duminica pe DN 56, langa localitatea Radovan, in zona aterizand si elicopterul SMURD, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, pe DN 56 Craiova Calafat, in zona localitatii Radovan, judetul…

Gruparea Stat Islamic a revendicat responsabilitatea…

- Un autocar s-a rasturnat, sambata, intr-o prapastie din regiunea Cochabamba din centrul Boliviei. Potrivit autoritaților locale, in urma accidentului cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 18 au fost ranite, informeaza AFP, citata de Agerpres . Autocarul facea legatura intre orasul Kami si capitala…