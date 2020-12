Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost gasite decedate intr-o casa care a luat foc in localitatea Razboieni. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, Irina Popa, apelul la 112 a fost inregistrat in jurul orei 7. La locul incendiului s-au deplasat pompierii voluntari din cadrul…

- Doua persoane au ars de vii in urma unui incendiu izbucnit luni dimineata, 7 decembrie, la o locuinta din comuna Razboieni. „In jurul orei 07:21, prin apel la 112, pompierii au fost inștiințati despre producerea unui incendiu la o locuința din comuna Razboieni. La locul solicitarii s-au deplasat pompierii…

- Doua persoane au fost gasite carbonizate, de pompieri, intr-o casa cuprinsa de un incendiu, in noaptea de marti spre miercuri, in localitatea Nicolae Balcescu, potrivit reprezentantilor ISU Bacau. ‘Incendiul se manifesta in interiorul casei. Au ars bunuri din doua camere. Au fost gasite doua persoane…

- Mai multe nunti si botezuri la care participau zeci de persoane au fost oprite de politistii buzoieni, in urma controalelor desfasurate pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, informeaza News.ro.Politistii au oprit un botez care se desfasura intr-un restaurant din Ramnicu Sarat,…

- Opt persoane au fost reținute dupa noua percheziții in județul Neamț, unde procurorii DIICOT și polițiștii au gasit 1,6 kilograme de cannabis. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Neamț și ai Serviciului de Investigații Criminale Neamț, impreuna cu procurori DIICOT Neamț…

- Aproape 190 de pacienți și angajați ai Centrului pentru recuperare si reabilitare neuropsihiatrica din Razboieni, județul Neamț, au fost confirmați cu COVID-19. Anuntul a fost facut de prefectul județului, George Lazar, conform Agerpres. Este vorba despre 147 de pacienți și 39 de salariati, a precizat…

- Pana astazi, 14 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 104.187 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 43.244 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.374 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- BULETIN DE PRESA 12 septembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 12 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 102.386 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați…