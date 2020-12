Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana anunta ca, la tragerea de joi seara, doua persoane au castigat premiul de categoria 1 la Loto 5/40, respectiv 126.659 de lei, potrivit news.ro. ”Spune un proverb ca «nu aduce anul ce aduce ceasul»... Asa s-a intamplat si in cazul celor doi castigatori ai premiului de categoria…

- Duminica, 22 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 7.400 de caștiguri in valoare totala de peste 351.000 de lei.Rezultatele Loto 6/49 de azi, 22 noiembrie 2020:…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 noiembrie 2020. Report la Joker la categoria I de peste 2,8 milioane de euro. LOTO, LOTO 6 DIN 49. Numerele extrase duminica, 12 noiembrie 2020, live pe Romania TV Loto 6/49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE…

- Loteria Romana a organizat azi noi trageri. Reportul la categoria I a jocului Joker este de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 565.000 de lei (peste 116.000 de euro), informeaza Loteria Romana.

- Joi, 15 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminica, 11 octombrie, Loteria Romana a acordat 21.870 de caștiguri in valoare totala de aproximativ 1.036.000 de lei.Rezultatele Loto 6/49 de azi, 15 octombrie 2020Loto 6/49: Loto…

- Un report de peste 12,13 milioane lei (peste 2,49 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto care au loc duminica, informeaza Loteria Romana. La categoria I a jocului Loto 6/49 este in joc un report in valoare de peste 3 milioane lei (peste 624.000 de…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 octombrie 2020. Duminica, 11 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 18.000 de caștiguri in valoare totala de peste 798.000…

- Loteria Romana a așteptat cu nerabdare tragerea de astazi, 8 octombrie 2020, in speranța ca va oferi reportul la Joker, in valoare de 2,45 milioane de euro, unei persoane care s-a simțit norocoasa și a cumparat bilet. Numerele caștigatoare la Loto 6/49 – joi 8 octombrie 2020 Conform site-ului oficial…