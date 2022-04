Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 de persoane au fost sau au parasit singure locuintele in urma unei explozii care a fost urmata de un incendiu, intr-un bloc din municipiul Constanta. In urma exploziei, 25 de locuinte au fost afectate. Doua persoane au fost transportate la spital dupa ce au suferit arsuri. Inspectoratul pentru…

- O explozie violenta a avut loc noaptea trecuta intr un bloc de locuinte de pe strada Egretei din municipiul Constanta. Zeci de persoane au fost evacuate din locuinte de pompieri in toiul noptii. Doua persoane au ajuns in stare grava la spital, iar mai multe locuinte au fost avariate in proportie destul…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- O explozie urmata de un incendiu au avut loc in timpul nopții intr-un bloc din Constanța, anunța ISU Constanța. In urma incendiului au fost transportate la spitalul județean Constanța doua victime care prezentau arsuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Au fost momente de panica printre locatarii unui bloc din Constanța, dupa ce s-a auzit o bubuitura puternica. Explozia a fost urmata de un incendiu. Doi oameni au ajuns in grija medicilor. Totul s-a intamplat la primele ore ale zilei de joi. O explozie s-a produs la un apartament dintr-un bloc aflat…

- VIDEO| Atac aerian rusesc intr-o zona cu școli, spital și locuințe din Ucraina: Cel puțin 22 de persoane au decedat VIDEO| Atac aerian rusesc intr-o zona cu școli, spital și locuințe din Ucraina: Cel puțin 22 de persoane au decedat Crește bilanțul morților din Cernihiv la 22 de decese, dupa ce anterior…

- O explozie urmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din Carei. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie si anunta ca pana acum s-au inregistrat 11 victime, fara a preciza starea acestora. Pompierii din Satu Mare intervin,…

- O deflagratie s-a produs, luni seara, intr-un utilaj feroviar care actiona ca plug de deszapezire intr-o gara din Bistrita Nasaud. Trei persoane au fost surprinse de explozie. Doua dintre acestea au suferit arsuri de gradele doi si trei, au fost stabilizate și duse la spital. A treia persoana…