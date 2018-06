Stiri pe aceeasi tema

- Un tunisian si sotia sa au fost retinuti marti seara in Germania, dupa ce in partamentul lor s-a descoperit o presupusa ”substanta toxica”, neidentificata, a anuntat miercuri politia, care ”nu exclude un context terorist”, relateaza AFP conform News.ro . Parchetul general, competent in cazuri de terorism,…

- Politia germana a retinut la Berlin patru barbati care ar avea legatura cu atacul din 2016 de la Targul de Craciun din capitala Germaniei. Dintre cei patru, unul planuia sa atace cu cutitul spectatorii, la semimaratonul de la Berlin, relateaza Die Welt, potrivit dw.com, scrie news.ro.Politistii…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia.…

