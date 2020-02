Două persoane aflate pe nava Diamond Princess au murit din cauza CORONAVIRUSULUI. Bilanţul deceselor Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat timp de 14 zile in carantina in portul nipon Yokohama, au murit. Numarul total al cazurilor de imbolnavire la bordul navei a ajuns la 624. Operatiunea de debarcare a pasagerilor continua. Reamintim ca pe aceeasi nava se afla si doi romani depistati cu virusul chinezesc. Pe vapor se mai afla inca 15 romani, autoritațile de la București spun ca ei ar putea fi aduși in țara, in curand. Ministerul de Externe anunța ca noua romani s-au aflat și la bordul navei Westerdam, acostat in Cambodgia, vapor pe care au fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in Japonia, au murit din cauza coronavirusului, iar numarul total al deceselor a ajuns la 2.126,informeaza CNN, potrivit news.ro.Doi pasageri de pe nava de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat timp de 14 zile in carantina…

- Un total de105 persoane au murit duminica in China din cauza coronaviruslui, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate, aproximativ 100 dintre decese producandu-se in provincia Hubei, unde se afla epicentrul imbolnavirilor, informeaza CNN. Alte 1.933 de cazuri de imbolnavire au fost confirmate…

- Unul dintre cei 17 romani aflați la bordul navei de croaziera Westerdam a plecat spre casa, anunța Ministerul Afacerilor Externe, care spune ca toți pasagerii și membrii echipajului au fost supuși testelor medicale, acestea infirmand existența vreunui caz de infectare cu coronavirus. Ministerul Afacerilor…

- Romanul infectat cu noul coronavirus, aflat pe nava izolata in portul japonez Yokohama, a fost debarcat și dus la spital pentru ingrijiri. Aceleași masuri s-au luat și in cazul altor 43 de persoane de pe vas care au primit ieri diagnosticul. Barbatul, in varsta de 41 de an, de loc din județul Argeș,…

- "Putem confirma ca un cetatean american in varsta de 60 de ani, declarat purtator al coronavirusului, a murit intr-un spital din Wuhan, China, pe 6 februarie", a spus pentru AFP un purtator de cuvant al Ambasadei Statelor Unite la Beijing, potrivit Agerpres. "Transmitem sincere condoleante…

- Ministerul de Externe a transmis, joi, ca un cetațean roman care se afla in Wuhan și-a exprimat dorința de a se intoarce in Romania. Ambasada Romaniei la Beijing este in contact permanent și cu ceilalți doi cetațeni aflați in provincia Hubei.Potrivit Comisiei Europene, aproape 600 de cetațeni ai statelor…

- Un jurnalist canadian a publicat telegrame și informari din timpul Revoluției din 1989 transmise de diplomați americani, britanici și canadieni, potrivit APADOR-CH. Stanley Tromp, specializat in legislația privind libertatea de informare, a obținut și publicat sute de pagini de telegrame și informari…