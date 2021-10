Două partide incompatibile, PNL şi USR Autodefininandu-se ca formatiuni de dreapta, obligate de imprejurari, practic condamnate sa guverneze impreuna, intre USR si PNL sunt mai multe diferente decat asemanari. Este opinia unui fost presedinte al PNL. Crin Antonescu afirma ca nu a vazut niciodata atata ostilitate intre doua partide asa cum vede acum la PNL si USR. Faptele arata ca are dreptate. Ostilitate exista si in interiorul PNL. Chiar mai multa. In aceasta perioada framantata, se afla in viata, cinci fosti presedinti ai istoricului Partid National Liberal. Valeriu Stoica, Theodor Stolojan, Calin Popescu Tariceanu, Crin Antonescu,… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

