Două parcele concesionate în zona CET de firme din domeniul auto Doua parcele au fost concesionate deja in zona CET, in partea de sud a municipiului Targu Jiu. Zona respectiva a fost delimitata și parcelata doar pentru activitați industriale și servicii. Aici nu vor putea fi construite locuințe, de exemplu, ci doar hale pentru producție sau diferite activitați cu salariați. Au fost concesionate primele doua parcele pentru antreprenori care vor sa desfașoare activitați in domeniul auto. Nu se știe daca in zona de producție sau este vorba de service-uri auto. Potrivit reprezentanților Primariei Targu Jiu, in perioada urmatoare vor mai fi scoase la licitație in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

