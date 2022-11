Două pahare de coniac băute de cu seară l-au adus pe un ieșean în fața judecătorilor Doua pahare de coniac baute de cu seara l-au adus pe un iesean in fata judecatorilor. Doar doua sutimi de grad i-au lipsit pentru a scapa cu o simpla amenda. In noaptea de 22/23 februarie 2019, in intervalul orar 2.00-3.00, Mihai Carausu a baut acasa 200 ml de coniac. N-a apucat sa mai si doarma, iar la 5.30 a plecat de acasa, la lucru. Ajuns la firma la care lucra, a incarcat marfa in Dacia sa si a plecat spre Holboca. Intr-o curba, a franat pentru a reduce viteza, dar a „prins" o pojghita de polei, derapand spre alt autoturism, un VW Passat. Nu l-a lovit, dar a oprit, ca si soferul Passat-ului.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

