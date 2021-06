Două ore în plus pentru nunți și botezuri. Programul resturantelor prelungit pentru evenimentele private Veste buna pentru cei care și-au planificat petrecerea de nunta sau de botez. Programul restaurantelor a fost prelungit cu doua ore pentru evenimentele private. Guvernul a aprobat in ședința de joi o hotarare prin care restaurantele pot ramane deschise pana la ora 2.00 in cazul organizarii de evenimente private, precum nunți și botezuri. Decizia a […] The post Doua ore in plus pentru nunți și botezuri. Programul resturantelor prelungit pentru evenimentele private appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

