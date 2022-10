Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei LATAM Airlines, care zbura din Santiago, Chile, spre Asuncion, Paraguay, a trebuit sa aterizeze de urgența dupa ce a traversat o furtuna puternica, aparatul de zbor suferind avarii la partea frontala.

- Doi turisti la Venetia au fost retinuti pentru ca ar fi furat o gondola, scrie CNN. Cei doi, despre care se spune ca ar fi cetateni francezi, sunt acuzati ca au furat telegondola de la statia Accademia, de langa faimosul pod cu acelasi nume, pentru a merge de-a lungul Grand Canale. Fii la…

- Artistul NOSFE, pe numele lui Darius Vlad Crețan a decedat pe data de 16 octombrie 2022, in incinta casei sale, la scurt timp dupa concertul susținut la Trap Attack. Conform expertizei medico–legale cauza decesului a fost infarct miocardic . Acesta a fost condus pe ultimul drum pe data de 18 octombrie,…

- Ianca Simion, fiica prezentatorului și juratului surpriza al acestei ediții iUmor, Razvan Simion, a adus emoția in platoul iUmor, pregatind un roast „sentimental” pentru tatal ei. Momentul a fost unul cu puternica incarcatura emoționala, iar Razvan n-a fost singurul tatic care a varsat lacrimi!

- De 4 ani de zile, Irinel Columbeanu nu și-a mai vazut fiica. Irinuca locuiește acum in America cu mama ei, Monica Gabor, și cu tatal vitreg, Mr. Pink. Intr-un interviu pentru click.ro, omul de afaceri a dezvaluit ca dupa ani de așteptare in sfarșit iși va strange in brațe copilul. Irinel Columbeanu…

- Fiica lui Liviu Varciu susține ca iși dorește sa calce pe urmele tatalui ei, nu in muzica, ci in televiziune. Carmina este acum studenta la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicarii din București. Ce sfaturi a primit la inceput de drum de la tatal sau.

- Care a fost, de fapt, cauza morții Reginei Elisabeta a II-a. Certificatul sau de deces a fost publicat de catre autoritațile din Marea Britanie. Fiica sa, prințesa Ana, a fost cea care a stat langa ea atunci cand a murit și tot ea a fost cea care a semnat documentul in care este menționata cauza […]…

- Mentalist, magician și danger – act, belgianul Aaron Crow va fi prezent la Festivalul Internațional de Magie din Timișoara, alaturi de unii dintre cei mai mari magicieni ai lumii, campioni europeni și mondiali.