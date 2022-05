Stiri pe aceeasi tema

Oficiali din domeniul justitiei din cinci tari occidentale care formeaza asa-numita alianta "Five Eyes" ("Cinci ochi"), au anuntat joi ca sustin actiunea Ucrainei pentru judecarea crimelor de razboi care au legatura cu invazia rusa, transmite AFP.

Sute de spitale au fost avariate și zeci au fost distruse in timpul invaziei rusești, anunța reprezentanții Ministerul Sanatații din Ucraina, potrivit Sky News, anunța mediafax.

Doua rachete rusești au lovit o gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, provocand victime, a anunțat compania feroviara de stat. Anterior, un atac aerian asupra unei cai ferate a blocat mai multe trenuri tot in zona de est, anunța Sky News.

Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian.

Armata rusa a distrus marți seara un mare arsenal la nord-vest de orașului Rivne din Ucraina, cu arme de mare precizie, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, potrivit Sky News.

Nave ruse de razboi de la Marea Neagra au bombardat zona de coasta, in apropierea orasului Odesa, anunta armata ucraineana, relateaza CNN.

Membri ai delegatiilor Ucrainei si Rusiei au semnalat, duminica dupa-amiaza, ca exista posibilitatea ajungerii in cateva zile la o solutie diplomatica pentru oprirea confruntarilor militare, conform BBC News.

Primarul Kievului, Vitaliy Klitschko, a spus ca trupele Federației Ruse aduna forțe mai aproape de capitala Ucrainei, dar a dat asigurari ca orașul va rezista.