- Autoritațile chineze au anunțat miercuri ca noua persoane au decedat pana acum din cauza noului tip de coronavirus, iar 440 de persoane au fost infectate, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.

- Autoritatile sanitare din intreaga lume au intensificat verificarile, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a convocat miercuri o reuniune pentru a lua discuta posibilitatea declararii unei urgente internationale de sanatate, deoarece China a confirmat raspandirea virusului prin contactul cu oamenii.…

- Ninsorile abundente au acoperit duminica cu un strat alb de zapada strazile din Teheran, provocand perturbari semnificative ale circulatiei rutiere si aeriene si determinand inchiderea scolilor, au precizat autoritatile din capitala iraniana, potrivit AFP. Conform corespondentilor AFP,…

- S-a inregistrat un al doilea deces in urma infecției cu noul tip de coronavirus din China. Un barbat de 69 de ani fusese spitalizat recent in regiunea Wuhan, unde a fost inregistrat focarul initial. Avea probleme renale grave.

- Institutul National de Sanatate Publica a luat deja primele masuri de prevenție in ceea ce priveste noul tip de coronavirus identificat in China. Astfel, au informate directiile de sanatate...

- Autoritatile au ordonat inchiderea mai multor scoli din Teheran si din alte orase din Iran, duminica, din cauza poluarii atmosferice care a ajuns la un nivel de alerta pentru sanatate, relateaza AFP, citata de News.ro.La Teheran, un nor gros cenusiu invaluie orasul de mai multe zile,facand…

- Comisia de specialitate din Parlament a fost de acord ca parinții care au copii sub varsta de 12 ani sa poata sta acasa in toata perioada in care autoritațile suspenda orele in școli și gradinițe.

- Doi membri ai guvernului de la Canberra, Andrew Hastie și James Paterson, programați a efectua o vizita de studiu in China, nu au primit viza de acces ca urmare a atitudinii critice, public exprimate, fața de autoritațile chineze și a refuzului de a se "pocai cu adevarat", relateaza postul BBC, citat…