Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a dat aviz favorabil construirii la Radauți a unui spital destinat intr-o prima faza pacienților COVID-19 iar ulterior, după eradicarea pandemiei, unitatea medicala sa fie folosita pentru patologia de Boli Infecțioase. Anunțul a fost facut de managerul Spitalului…

- Andra Pleșa, candidat PNL la alegerile locale pentru funcția de primar al Caransebeș, a pierdut turul de scrutin in fața independentului Felix Borcean. In schimb, ea a ajuns consilier local pe lista deschisa de ministrul de Interne Marcel Vela, care a intrat in cursa pentru a o ajuta.

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la TEIUȘ si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PSD, Mirel Halalai. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Teiuș, il au insa cetațenii…

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la BAIA DE ARIEȘ si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PNL, Traian Pandor. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Baia de Arieș, il…

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la Campeni si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PSD, Calin Andreș. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Campeni, il au insa cetațenii…

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la SEBEȘ si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PNL, Dorin Nistor. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Sebeș, il au insa cetațenii…

- Alegeri locale 2020. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a dat publicitații joi lista candidaților care au colaborat cu fosta poliție politica inainte de 1990. Lista prezentata joi de CNSAS e deschisa de candidatul PMP la Primaria Capitalei, fostul președinte al Romaniei, Traian…

- Duminica 27 septembrie, dupa ora 9 seara, vom afla rezultatele alegerilor locale la AIUD si vom sti cine va fi primarul orașului in urmatorii 4 ani. Orașul este condus in prezent de un primar PNL, Oana Badea. Cuvantul final in privința celui care caștiga alegerile de la Aiud, il au insa cetațenii care…