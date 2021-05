Actorul Emil Coșeru, societar al Teatrului Național Iași, a fost nominalizat la Premiile Galei UNITER din acest an, la categoria „Cel mai bun actor in rol secundar” pentru rolul din „Napasta (…și era padurea singura…)” de I.L. Caragiale, un spectacol de Adi Carauleanu. Diana Vieru, studenta a Universitații Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Teatru (anul III), clasa prof. Doru Aftanasiu, a fost nominalizata la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar” pentru rolul din spectacolul „Orașul cu fete sarace” dupa Radu Tudoran, regia, scenariul și universul sonor Radu Afrim.…