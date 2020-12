Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, informeaza agentia de stiri croata HINA.

- O fetita si-a pierdut viata si mai multe persoane au fost ranite in puternicul cutremur produs marti la pranz in centrul Croatiei, care a provocat ample distrugeri in orasul istoric Petrinja, epicentrul seismului ce a avut o magnitudine de 6,4, conform institutului de geofizica al SUA sau 6,2 conform…

- Un nou cutremur s-a produs in Croația, in orașul istoric Petrinja, la 50 de km de Zagreb. A avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Potrivit informațiilor de pana acum, un copil a murit, mai multe persoane au fost ranite. Multe case s-au prșbușit sau au fost avariate.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs marti in orasul Petrinja, din Croatia, iar filmarile de la fata locului arata oameni salvati de sub daramaturi si cladiri prabusite, transmite Reuters. Centrul german de Stiinte ale Pamantului GFZ a anuntat ca seismul s-a produs la o…

