- Treizeci de cutii cu granule de otrava amplasate in cinci parcuri din Bucuresti au fost sparte in ultimele zile, iar otrava a fost imprastiata pe alei si pe spatiile verzi, a spus miercuri primarul Capitalei Gabriela Firea. Ea a precizat ca otrava a fost deja stransa de angajatii ALPAB, iar acestia,…

- Trei hoti au dat o spargere ca-n filme intr-un cartier din Capitala. Si-au acoperit fetele cu cagula, iar apoi doi dintre ei au intrat pe geamul de la baia apartamentului pe unde au scos ulterior si seiful, pe care l-au coborat pana la parter. Jos ii astepta cel de al treilea individ care,…

- Lucrarile la construcția celui mai nou complex rezidențial din Capitala vor intra in linie dreapta in aceasta luna, odata cu semnarea contractului de antrepriza intre BERGAMOT DEVELOPMENTS S.R.L. (societate in cadrul careia IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. deține 99% din capitalul social) și DAS S.R.L. …

- PSD organizeaza sambata, 9 iunie, un miting de amploare in Bucuresti. Evenimentul – care are ca tema ”apararea democrației și a statului de drept” – va avea loc cu incepere de la ora 20. Conform surselor noastre, din Dej vor participa, la miting, cam 150 de oameni, membri sau simpatizanți PSD. Decizia…

- Aerul poluat din Capitala a facut din Bucuresti un oras „toxic”, in 2017 fiind depasite valorile maxime de poluare la nivelul Capitalei. Traficul aglomerat si numarul mare de masini rulate achizitionate odata cu desfiintarea timbrului de mediu sunt doar cateva dintre motivele pentru care locuitorii…

- Biroul Permanent al Parlamentului a decis miercuri ca autocarele si masinile care vor veni pe 9 iunie la mitingul organizat de PSD sa poata fi parcate in curtea Parlamentului. Aceasta decizie a legislativului vine in contextul in care mai multi protestari veniti din Moldova, pentru a cere autoritatilor…

- Este pricipala problema ce va fi dezbatuta la Forumul Industriei farmaceutice, intre principalii actori de pe piața farmaceutica din Romania și reprezentanții autoritaților. Astazi are loc, in Capitala, cea de-a noua ediție a Forumului Industriei Farmaceutice, eveniment organizat de Pharma Business…

- Municipalitatea informeaza ca in perioada 15 mai 2018 - 30 noiembrie 2018, in sectoarele capitalei vor fi organizate iarmaroace pentru comercializarea produselor agricole, destinate producatorilor autohtoni. Responsabile de organizarea iarmaroacelor agricole sunt preturile de sector.