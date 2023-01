Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantin Ranin (Mc Ranin) a fost rasplatit pentru activitatea profesionala, cu premiul de Excelența, in cadrul ”60th K-Theater Awards” din Coreea de Sud, o manifestare asemanatoare cu UNITER. Președintele Asociației Teatrelor din Coreea de Sud, JeungWoo Son, a declarat ca a fost o mandrie sa-l…

- Momente de bilanț, dar și de perspectiva la Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște! Astazi, in foaierul Salii Mari a Teatrului, a avut loc o conferința de presa prin care au fost facute cunoscute programele și proiectele culturale de anul acesta, dar și ce și-a propus instituția culturala pentru evenimentul…

- Aproximativ 55.000 de spectatori au urmarit, in 2022, reprezentatiile transpuse in cele doua sali ale Teatrului pentru Copii si Tineret ‘Luceafarul’ din Iasi. Directorul artistic al institutiei culturale iesene, Oltita Cintec, a declarat ca in cursul anului 2022 gradul de ocupare al salilor de spectacol…

- ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie” la Teatrul „Tony Bulandra„, in debutul noului an, dupa pauza sarbatorilor de iarna. Duminica, 15 ianuarie 2023, ora 19:00, va avea loc, in foaierul Teatrului „Tony Bulandra”, evenimentul ”Eminescu, un spectacol de muzica și poezie”. Vor da „trup” versurilor…

- In ședința extraordinara de astazi a Consiliului Local al Municipiului Deva s-a aprobat premierea sportivilor care au obținut rezultate notabile la competițiile sportive naționale și internaționale din acest an și a membrilor colectivelor tehnice care i-au pregatit pe aceștia. Sportivii și antrenorii/membrii…

- Ieri echipa Salvamont Mureṣ a organizat ṣedința de evaluare anuala unde s-au discutat realizarile acestui an ṣi s-au analizat proiectele anului viitor. Totodata in cadrul ṣedinței au fost premiate persoanele din echipa care au avut merite deosebite pe parcursul anului. Anul acesta premiul pentru merite…

- REȘIȚA – Caștigatoarea concursului „Ion Chichere” pastreaza in suflet amintirea mentorului sau. Ne referim la reșițeanca Mihaela Voinescu, locul I la ediția a VII-a a concursului organizat de Lions Club Resita Montana și Societatea Artistica „Pro Banatul de Munte” cu sprijinul Primariei Reșița, Cenaclului…

- Directorul general al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița, Ștefania Stroica, a adus trei teme in atenția antreprenorilor, cu prilejul conferinței de presa organizata la sediul instituției. Prima a vizat noutațile de interes pentru IMM-uri, privind oportunitațile de finanțare din aceasta…