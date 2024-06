Doua noi loturi din linia de cale ferata care leaga Timișoara de Craiova și de aici, mai departe, spre București, au fost scoase la licitație, in vederea realizarii reabilitarii, de catre Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA. Vizate sunt lotul 4: Drobeta Turnu Severin – Baile Herculane și Lotul 5: Baile Herculane – PO ... The post Doua noi loturi de pe calea ferata dintre Timișoara și Craiova au fost scoase la licitație in vederea reabilitarii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .