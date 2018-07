Două noi loturi de autostradă, deschise Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Comisia CNAIR a receptionat mai intai lotul 4 al autostrazii, tronson care face legatura intre Decea si Turda si are o lungime de 16,3 kilometri. In conditiile in care lotul 4 are descarcarea prin lotul 3, el nu ar fi putut fi dat circulatiei daca nu ar fi fost receptionat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

