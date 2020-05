Stiri pe aceeasi tema

- ISU Cluj informeaza : Avand in vedere ca noile reglementari privind starea de alerta fac referire expresa la zonele metropolitane, atașam o harta a Zonei Metropolitane Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pentru a indrepta, cumva, balbele de la nivel național legate de declarațiile pe propria raspundere pe care trebuie sa le completeze cetațenii, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Prahova s-a intrunit astazi, marți, 19 mai, și a decis zonele din județ unde se va circula fara aceasta declarație.

- Cetațenii care locuiesc pe o raza de 30 de km fața de municipiul Bacau se pot deplasa fara declarația pe propria raspundere. Anunțul a fost facut, sambata, de consilierul local Ilie Birzu, director adjunct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cetațenii care locuiesc in zona limitrofa Timișoarei și care se deplaseaza frecvent spre domiciliu sau locul de munca nu vor mai trebui sa completeze... The post Lista localitaților din Timiș de pe raza carora este permis accesul in/ din Timișoara fara declarație pe propria raspundere appeared first…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Deplasarea in afara localitatii va fi permisa doar pentru cateva motive, iar cei ies din localitate trebuie sa completeze un nou tip de declaratie pe propria raspundere. Descarca AICI noul model de declaratie. In hotararea adoptata de Comitetul pentru Situatii Speciale…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor care locuiesc sau lucreaza in zona limitrofa municipiului Timișoara și sunt nevoiți sa se deplaseze frecvent catre domiciliu sau locurile de munca, la propunerea Inspectoratului Județean de Poliție, Comitetul Județean Pentru Situații de Urgența, condus de prefectul…

- Odata cu trecerea de la starea de urgența la starea de alerta, in Romania se poate circula in interiorul localitaților sau in zonele metropolitane fara declarația pe proprie raspundere care a fost necesara in ultimele doua luni. Pentru Timișoara, zona metropolitana in care se poate circula liber este…