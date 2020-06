Două noi focare de Covid-19 în judeţul Iaşul Iaşi. Care este starea pacienţilor! La centrul de la Pascani toti cei care au iesit pozitiv sunt in stare foarte buna fizica, nu au niciun simptom, au fost testati in cadrul testarilor periodice facute de DSP. Angajatii centrului spun ca este o surpriza foarte mare rezultatul, toti poarta masca in permanenta, lucreaza in schimburi, au trei tipuri de dezinfectanti pe care ii folosesc mereu si nu au fost alte probleme pana acum. Va fi o problema de acoperire a personalului fiindca nu sunt ci (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

