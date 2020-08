Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi focare de coronavirus in Iasi. Un oficiu postal si un camin de pensionari Oficiul Postal de Distribuire Iasi Efectiv total: 115 salariati Numar de cazuri: 7 persoane confirmate cu Covid-19 Masuri dispuse: - Monitorizarea zilnica a starii de sanatate a personalului. - Aprovizionarea constanta…

- Direcția de Sanatate Publica transmite ca, la nivelul județului Buzau, sunt active, la aceasta data, 10 focare de infecție cu SARS-CoV-2: Spitalul Județean de Urgența Buzau- Secția Neonatologie: 3 persoane confirmate pozitiv. Spitalul Județean de Urgența Buzau- Secția ATI: 13 persoane confirmate pozitiv.…

- Inca un focar de coronavirus a fost declarat la o instituție publica din Buzau. Este vorba despre Biroul Vamal, unde au fost inregistrate trei cazuri de Covid. La nivelul județului Buzau sunt active opt focare. „Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active…

- Abatorul Smithfield de langa Timișoara a fost inchis pentru șapte zile, au decis autoritațile sanitare. 93 de angajați au Covid-19, dupa ce opt angajați vietnamezi au fost confirmați cu coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au fost depistate 56 de persoane infectate. DSP Timiș anunța inchiderea abatorului…

- Au fost confirmate 10 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise joi, 9 iulie, de Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, in județul Alba, a ajuns la 494. 414 persoane au fost declarate vindecate și de…

- Nici astazi veștile din partea autoritaților nu sunt bune cu privire la situația epidemiologica de la nivelul județului Buzau, in privința cazurilor de Covid-19. Astfel, potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Buzau, Direcția de Sanatate Publica a inregistrat 21 de cazuri confirmate in ultimele…

- Prefectura Suceava a transmis, astazi, ca potrivit situației intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica in județ se inregistreaza nu mai puțin de 3.010 persoane declarate vindecate. In ultimele 24 de ore au fost internate in Spitalul Județean noua persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate…

- Prefectura Suceava a transmis capotrivit situației intocmita de catre Direcția de Sanatate Publica, in județ sunt 2.565 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost internate in spital 33 de persoane diagnosticate cu Covid – 19 și au fost externate 39 de persoane,…