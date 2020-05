Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese in randul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul morților a ajuns la 936 in Romania. Deces 930 Barbat, 69 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 14.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditați:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca patru pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul național a ajuns la 579. Deces 576 Barbat, 78 ani din județul Hunedoara. Pacientul se prezinta cu pneumonie acuta, suspiciune COVID19, la Spitalul Municipal…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca cinci decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Iata cea mai recenta lista facuta publica de GCS: Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii: 08.04.2020 Spitalul Județean de Urgența…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul a inca 10 persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total al epidemiei de coronavirus in Romania a ajuns la 372 de morți. Pana astazi, in țara noastra au fost confirmate 7.216 cazuri de infectare cu SARS-CoV2. Iata…

- Grupul de Comunicare Strategica a actualizat bilanțul negru al celor care au pierdut lupta cu coronavirusul. De la ultima informare și pana acum sunt 11 noi decese. The post Noi decese cauzate de coronavirus in Romania, patru dintre ele in vestul țarii. Bilanțul negru a ajuns la 282 de morți appeared…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 12 romani au murit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 282 de decese. Iata cea mai recenta lista a victimelor, așa cum a fost prezentata de GCS: Deces 271 Barbat, 70 de ani din…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta seara inca doua decese survenit in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Un barbat din județul Sibiu, internat in data de 26 martie la Spitalul Județean Sibiu a murit ieri, analizele confirmand azi ca era…

- Un barbat de 77 de ani, din Hunedoara, este al 47-lea deces pe teritoriul Romaniei din cauza complicațiilor provocate de coronavirus. Pacientul suferea și de cardiopatie ischiemica. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca un barbat de 77 de ani, din județul Hunedoara este al 47-lea deces din Romania,…