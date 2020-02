Două noi cazuri de infectare cu coronavirus confirmate în România – un bărbat din Maramureș și o femeie din Timișoara care au venit din Italia Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru The post Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus confirmate in Romania – un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara care au venit din Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

