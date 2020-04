Două noi cazuri de COVID 19 la Buzău. Socru și noră, veniți recent din Anglia Doi buzoieni, un barbat in varsta de 36 de ani și o femeie de 19 ani, aflați intr-un centru de carantina de pe raza județului Buzau, au fost depistați pozitiv la testul pentru coronavirus. Ei revenisera din Anglia și se aflau intr-un centru de carantina situat la ieșirea din municipiul Buzau. Cei doi au intrat in țara pe data de 24 aprilie. Astazi, 26 aprilie, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: – 228 de persoane se afla in carantina; 106 de persoane sunt izolate la domiciliu; – numar de cazuri confirmate la nivelul județului Buzau: 16. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

