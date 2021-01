Două noi categorii de persoane vulnerabile vor fi introduse în etapa a doua de vaccinare Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a anuntat vineri ca Guvernul va adopta saptamana viitoare o hotarare care va modifica strategia national de vaccinare. El a precizat ca vor fi incluse doua noi categorii de persoane vulnerabile in etapa a doua de vaccinare si anume oamenii fara adapost si persoanele cu handicap si cele care le ingrijesc. „Un ultim punct este hotararea de Guvern de modificare a strategiei nationale de vaccinare a Romaniei. Va intra pe agenda Guvernului saptamana viitoare si pot sa va spun ca vor fi anumite modificari. Pot sa va spun de pe acum ca in etapa doi de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

