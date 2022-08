Două nave de război americane, în tranzit prin Strâmtoarea Taiwan Doua nave de razboi americane au intrat, in tranzit, in Stramtoarea Taiwan, a anuntat duminica marina SUA, o premiera dupa manevrele chineze fara precedent din apropiere de insula, relateaza AFP. Aceasta trecere “demonstreaza angajamentul SUA in favoarea unei regiuni indo-pacifice libere si deschise”, se arata intr-un comunicat al marinei americane. Flota a 7-a americana a precizat ca cele doua crucisatoare, lansatoare de rachete, de clasa Ticonderoga – USS Antietam si USS Chancellorsville – au efectuat un tranzit “de rutina” in “apele unde libertatea de navigare si de survol se aplica in conformitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

