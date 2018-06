Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- ''Recensamantul romilor și controlarea banilor publici cheltuiți. Daca partidele de stanga vin cu aceasta propunere e bine, dar daca propunerea o fac eu, este rasism. Nu renunt si voi merge inainte. Inainte de tot si de toate sunt italienii și siguranța lor'' scrie pe Twitter ministrul de interne, Matteo…

- O camioneta a intrat in mulțime la un festival din Olanda, duminica noaptea. O persoana și-a pierdut viața și alte trei au fost ranite in urma incidentului petrecut in apropiere de campingul festivalului Pinkpop, in Mensheggerweg din regiunea Landgraaf, situata in sudul Olandei, scrie presa internaționala.…

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- Aproape jumatate dintre cetatenii Romaniei (48,4%) locuiau in 2016 in gospodarii supraaglomerate, fata de o medie de 16,6% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În 2016, cel mai ridicat procentaj de cetăţeni care trăiau…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…

- Scandal in Italia dupa ce presa a scos de la naftalina un interviu in care un lider al Mișcoarii 5 Stele vorbește despre romani, și spune ca ”si il pui sa faca zece dusuri, continua sa aiba un miros dulce-acru”. Declarația șocanta a fost facuta de Rocco Casalino, responsabilul de relatiile cu presa…

- O veste trista cutremura lumea in aceasta zi. Un erou a incetat din viața! Locotenent-colonelul de jandarmerie care s-a oferit pe sine in schimbul eliberarii ostaticilor din timpul atacurilor comise vineri, in sud-vestul Frantei, a murit, a anuntat sambata ministrul francez de Interne, Gerard…