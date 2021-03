Stiri pe aceeasi tema

- SCM Rm. VA¢lcea E™i CSM BucureE™ti, cele mai importante echipe din handbalul feminin romA¢nesc, se A®nfruntAƒ azi, de la 17:00, A®n turul optimilor Ligii Campionilor. Partida dintre SCM Rm. VA¢lcea E™i CSM BucureE™ti va fi liveTEXT E™i foto pe GSP.ro E™i A®n direct pe LookSport+, Digi Sport 1 E™i TV…

- Jelena Mitrovici și Andjelina Kazanegra vor fi arbitrele care vor oficia la disputa de sambata de la Rm. Valcea. La prima vedere ele poarta noroc bucureștencelor Federația Europeana de Handbal a anunțat cuplurile de arbitri care vor oficia la partidele tur din optimile de finala ale Ligii Campionilor,…

- CSM București a caștigat clar derby-ul cu SCM Rm. Valcea, din runda cu numarul 10 a „Ligii Florilor”, scor 27-22. SCM Rm. Valcea și CSM București se vor infrunta și in optimile Ligii Campionilor. Turul e in Oltenia, pe 6 martie, iar returul la București, pe 13 martie. CSM București a obținut cu greu…

- CSM București are doua noi cazuri de COVID-19, Elisabeth Omoregie fiind una dintre jucatoarele noi care s-au infectat. „Tigroaicele” vor insa sa joace cu SCM Rm. Valcea pentru ca altfel tot lotul ar intra in carantina pentru 14 zile. In aceste condiții dubla din optimile Ligii Campionilor, tot impotriva…

- Ultimele rezultate din Liga Campionilor au confirmat supremația Gyorului, care a caștigat derbyul cu ȚSKA Moscova. Meciul a fost arbitrat de romancele Diana Ciulei și Ana Maria Stoia Rezultate din ultima etapa a Ligii Campionilor Grupa A Rostov Don-FTC Budapesta 26-24 Metz-CSM București 25-22Vipers-Krim…

- CSM are nevoie de victorie in Franța pentru a fi sigura de locul 2. In funcție de rezultate, CSM poate termina grupa pe locul 2, 3 sau 4 Calcule și variante de posibili adversari dupa ultima etapa a Ligii Campionilor. CSM București joaca un adevarat derby la Metz. Un succes al "tigroaicelor" le-ar asigura…

- CSM București joaca azi, de la 17:00, in grupele Ligii Campionilor, contra norvegiencelor de la Vipers. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, Digi Sport și TV Telekom Sport. liveSCORE de la 17:00 » CSM București – Vipers Kristiansand CSM București are meci tare azi in Liga Campionilor.…

- SCM Rm. Valcea o infrunta azi pe Gyor, campioana Europei, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor la handbal. Partida va incepe la 17:00 și va fi liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport. liveSCORE de la 17:00 » SCM Rm. Valcea – Gyor Rm. Valcea este ultima in…