Două municipii din Teleorman riscă “retrogradarea” la statutul de oraș Social Doua municipii din Teleorman risca “retrogradarea” la statutul de oraș februarie 24, 2023 11:46 Conform ultimului recensamant, mai multe localitați sunt prea mici pentru actuala clasificare administrativa. Aproape 40 de municipii din țara au o populație mai mica de 25.000 de locuitori (cat e nevoie pentru clasificarea “municipiu”), acesta fiind și cazul municipiilor Roșiori de Vede și Turnu Magurele, din Teleorman. Acest fapt le da mari batai de cap autoritaților locale, fiind nevoite sa inceapa demersurile in vederea stabilirii statutului administrativ al localitații. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

