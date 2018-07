Stiri pe aceeasi tema

- Motocicletele de interventie SMURD ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Banat al Judetului Timis intra in misiuni. Vehiculele pe doua roti vor fi prezentate, joi, 5 iulie ... The post Raed Arafat vine la Timisoara. Vezi la ce eveniment va participa appeared first on Renasterea banateana .

- O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.40. La fata locului au fost trimisi in cateva minute patru pompieri, cu o autospeciala.…

- A plouat fara oprire in Timișoara și in mai multe localitați din Timiș, dupa ce meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu. Pompierii au fost nevoiți sa sara in ajutorul oamenilor pentru a goli strazile sau curțile de ape. Un șofer a ramas blocat cu mașina in balta adunata sub podul din Calea…

- Un microbuz plin cu elevi a fost implicat intr-un accident petrecut pe centura orașului Lugoj, in județul Timiș. Cei 17 copii insoțiți de doi profesori mergeau in excursie cand s-a produs accidentul. Șapte dintre copii au ajuns la spital, ușor raniți și cu atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut…

- Sapte elevi, dintr-un grup de 17, de la un liceu din Timisoara, care plecasera, alaturi de doi profesori, intr-o excursie, cu un microbuz, au ajuns la spital in urma unui accident rutier care a avut loc pe centura ocolitoare a municipiului Lugoj din judetul Timis. Ranit este si soferul unui autoturuism…

- Un nou punct de lucru SMURD va fi inaugurat, cel mai probabil in aceasta vara, in Salaj, o celula de urgența care va insemna, pe langa un sprijin real in situații critice pentru localitațile, și un timp de intervenție cu mult redus fața de cel din prezent, implicit șanse crescute considerabil la viața…

- Ce-al de-al patrulea punct SMURD din judetul Gorj va fi inaugurat miercuri, 25 aprilie, la Hurezani. Acesta a fost amenajat la Garda de Interventie Hurezani a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. In aceasta parte a judetului,...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a izbucnit la kilometrul 476 al autostrazii, pe sensul de deplasare Timisoara - Lugoj, iar la fata locului a fost trimis un echipaj de pompieri. In autoturismul BMW seria 5GT cuprins de flacari erau trei…