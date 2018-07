Două minore din Argeș, acroșate de o mașină, după ce au traversat fără să se asigure In urma cu puțin timp, doua minore din Argeș, de 13 ani, respectiv, 14 ani, au fost acroșate de o mașina, dupa ce au traversat fara sa se asigure. Accidentul a avut loc in comuna argeșeana Stoenești, pe DN72A, pe sensul de mers catre Campulung, și se pare ca cele doua fete ar fi traversat fara a se asigura prin spatele unui microbuz de transport persoane, cand au fost acroșate de un autoturism care circula din sens opus. Potrivit IPJ Argeș, din primele informații, fetele sunt ranite ușor. și li se acorda ingrijiri medicale la fața locului. Șoferul autoturismului are 47 de ani și este din Stonești. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

