Două minore din Alba Iulia, prinse la furat dintr-un magazin, sunt cercetate de poliție. Una a fost reținută La data de 7 septembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat doua tinere, de 15 și 17 ani, din Alba Iulia, ca persoane banuite de savarșirea unui furt, fapta in legatura cu care poliția a fost sesizata la data de 6 septembrie 2022. In sarcina celor doua s-a reținut faptul ca, in dupa amiaza zilei de 5 septembrie, in timp ce se aflau intr-un magazin vestimentar din Alba Iulia, i-ar fi distras atenția vanzatoarei, imprejurare in care ar fi sustras o geaca in valoare de 250 de lei. Fața de tanara de 17 ani a fost luata masura reținerii,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

