Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, ieri, sa efectueze verificari in vederea depistarii unei tinere in varsta de 14 ani, disparuta din Timișoara. „La data de 14 iulie, in jurul orei 12:00, Moisa Rahela Andreea a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat doua percheziții domiciliare, in data de 1 iulie, in municipiul Zalau. Autoritațile au investigat locuințele a doua tinere in varsta de 21 și 22 de ani, cercetate penal pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In aceeași data,…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. Astazi, 24 iunie a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. Astazi, 24 iunie a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 13 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „Astazi, 24 iunie, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 23 iunie a.c., in jurul orei 17:30,…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara efectueaza cercetari pentru depistarea unei femei din orașul Hunedoara, care a fost data disparuta de familie. „La data de 6 iunie 2024, ora 15:00, Poliția Municipiului Hunedoara, a fost sesizata de catre un barbat cu privire…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac verificari pentru a da de o femeie, in varsta de 65 de ani, disparuta din Timișoara. Aceasta a plecat de acasa acum aproape o saptamana.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei, de 65 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. „La data de 15 mai a.c., CHIRA MARIA, ar fi plecat voluntar intr-o direcție necunoscuta de la domiciliul sau din Timișoara,…