Două ministere se bat pe Cetatea Brașovului, primăria este exclusă Cetatea Brașovului și-ar putea gasi in scurt timp un nou administrator, doua ministere anunțand ca sunt interesate de preluarea obiectivului. Disputa ar putea fi tranșata in ședința de guvern de astazi, in care se va decide in subordinea cui trece. Deși municipalitatea s-a aratat și ea interesata, a fost exclusa din competiție. Ministerul Educației și cel al Internelor sunt structurile ce ar dori preluarea obiectivului turistic de la Ministerul Finanțelor, decis sa renunțe la administrarea sa Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis la sfarșitul anului trecut respingerea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

