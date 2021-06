Două milioane de vaccinuri Johnson&Johnson, retrase din campania de imunizare O cantitate de doua milioane de vaccinuri Johnson&Johnson au fost retrase din campania de imunizare din Africa de Sud. Africa de Sud se confrunta in prezent cu un al treilea val al pandemiei de Covid-19. Decizia ca dozele Johnson & Johnson (J&J) sa fie retrase a fost luata din cauza „unei probleme de producție”. Conform AFP, dozele au fost produse in SUA. Agentia sud-africana a medicamentului (Saphra) a indicat intr-un comunicat ca „a luat decizia de a nu distribui vaccinuri produse care provin din loturi ce contin compusi medicamentosi neconformi”. Autoritatile americane au anuntat vineri ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

