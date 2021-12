Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca urmeaza sa primeasca in noaptea de duminica spre luni inca doua milioane de teste rapide antigen din saliva, din partea unei societati care avea ca termen de livrare data de 20 decembrie. In cursul zilei de luni, testele vor fi trimise in teritoriu.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anunțat, duminica, printr-un comunicat de presa ca in aceasta noapte vor primi inca doua milioane de teste rapide antigen din saliva. Societatea face livrarea mult mai devreme, produsele fiind programate inițial sa fie trimise pe 20 decembrie. Camioanele…

- Testele COVID-19 din școli au fost terminate, astfel ca elevii nu au mai primit altele pentru ziua de luni. Veste buna este ca stocurile vor fi reinnoite cu insa 2 milioane de teste care vor ajunge in inspectoratele din țara, conform calendarului, iar dispozitivele medicale vor intra in stocurile Inspectoratul…

- Nu Departamentul pentru Siruații de Urgența (DSU) sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) au intocmit caracteristicile din caietul de sarcini pentru cumpararea testelor de saliva. Ministerul Educației ceruse, printr-o scrisoare adresata Departamentului pentru Situații de Urgența…

- „Avem o instrucțiune a ministrului Sanatații care spune ca testarea se face de doua ori pe saptamana. Avem 3.250.000 de beneficiari, preșcolari, elevi și personal din invațamant. Am avut 6,5 milioane de teste, exact pentru doua testari intr-o saptamana. Am ințeles ca s-au mai livrat inca 2,4 milioane…

- Testele de saliva pentru testarea elevilor in școli s-au epuizat. Ministerul Educației cere DSU un grafic de distribuție Ministerul Educației a cerut miercuri, Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), graficul livrarilor de teste de saliva pentru școli. Asta din cauza faptului ca cele ramase…

- Procedura de testare a elevilor in școli. Care sunt regulile stabilite de Ministerul Sanatații și cand ajung testele in unitați Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va realiza in prima si in a patra zi lucratoare a saptamanii, in sala de clasa, de catre cadrul medical sau persoanele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a luat decizia sambata de achizitionare a 70 de milioane de teste rapide de saliva pentru depistarea COVID-19 in vederea monitorizarii riscului epidemiologic in scoli. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat sambata ”stabilirea unei…