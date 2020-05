Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legislativ lansat de catre PSD propune ca sumele pe care le depun romanii la Pilonul II de pensii sa fie actualizate cu inflația. Suma pe care aceștia o primesc inapoi trebuie sa nu fie mai mica decat valoarea contribuțiilor, diminuate cu penalitațile de transfer și comisioanele…

- Criza coronavirusului si inchiderea uzinelor au afectat locurile de munca pentru cel putin 1,1 milioane de europeni care lucreaza in productia de automobile, a apreciat marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, transmite Reuters. Cifra de 1.110.107 locuri de munca avansata…

- "Daca socotesc bine este a 17-a zi de stat in casa și de carantina. Este e foarte nasol, pentru ca boala nu este ținuta sub control din punctul meu de vedere. Nu suntem pregatiți pentru o astfel de criza! Singurul mod sa ne ferim și sa respectam regulile este sa nu ieșim din casa. Eu nu ies…

- Peste 15 milioane de lei este valoarea ultimei afaceri dubioase a administrației condusa de Nicolae Robu care a primit, ieri, unda verde dupa ce proiectul de hotarare a fost strecurat in ședința convocata de urgența pentru a se rectifica bugetul in contextul pandemiei de coronavirus, unde medicilor…

- S&P Global se asteapta la o scadere de 2% in zona euro in acest an Criza coronavirusului va provoca in acest an o recesiune de 2% in zona euro si Marea Britanie, a estimat joi agentia de evaluare financiara S&P Global. Într-un scenariu mai pesimist, în care actualele măsuri…

- In instituțiile statului, ședințele se țin lanț, iar comunicatele vin pe toate canalele deși, in anumite situații, balbele facute de autoritați direct responsabile de viața cetațeanului au avut consecințe grave și s-au lasat chiar cu demiteri. In prezent, Romania traverseaza ceea ce specialiștii au…

- Sanofi Romania și Crucea Roșie Romana demareaza la nivel național proiectul umanitar „Toți pentru Sanatate, Sanatate pentru Toți” • In Romania, 3,8 milioane de persoane sufera de deprivare materiala servera, iar jumatate de milion de romani au renunțat sa mai apeleze la medic pentru ca nu iși permit …

- Senatul a respins ordonanța de urgența care amana dublarea alocațiilor pana la data de 1 august 2020, dupa rectificarea bugetara. Pentru respingere au votat 94 de senatori, iar 14 au fost „impotriva”. Proiectul de ordonanța de urgența are ca scop prorogarea, pana la 1 august 2020, a aplicarii prevederilor…