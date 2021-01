Stiri pe aceeasi tema

- Acest nivel, care pare mic, ingrijoreaza Organizatia Mondialaa Sanatatii (OMS). Potrivit OMS, numai zece tari administreaza in prezent aproximativ 95- dintre vaccinurile impotriva covid-19. Portivit unei harti intocmite de "Our world in data", vaccinarea in Europa este eterogena. Potriivt acestui site…

- Sambata seara, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și ministrul Sanatații, Yuli Edelstein, au primit cea de-a doua doza de vaccin de la Pfizer, relateaza Hotnews.Cei doi oficiali au devenit, astfel, primii doi israelieni care primesc cea de-a doua doza de vaccin anti-COVID.BenjaminNetanyahu și…

- Producatorul american de medicamente Moderna a anuntat luni ca ministerul sanatatii din Israel a autorizat vaccinul sau anti-COVID. In felul acesta a devenit a treia tara care autorizeaza folosirea acestui vaccin dupa SUA si Canada, transmite astazi Reuters. Israelul a inceput sa isi vaccineze populatia…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat duminica la Antena 3 ca 5 milioane de romani ar putea fi vaccinați anti-COVID pana la toamna. Citește și: Urmeaza debarcarea Avocatului Poporului (surse) „La sfarșitul lunii septembrie am putea avea 5 milioane…

- Doua milioane de persoane vor primi doua doze din vaccinul impotriva coronavirusului pana la sfarsitul lunii ianuarie in Israel, au afirmat duminica autoritatile din aceasta tara, unde este in vigoare un alt treilea lockdown, potrivit AFP, informeaza AGERPRES. Citește și: BREAKING - Compania…

- Peste 10.000 de oameni au murit in SUA in ultimele trei zile ale anului 2020, aducand bilantul aproape de 350.000. In ciuda sperantelor ca vaccinurile vor putea opri raspandirea coronavirusului si reduce rata deceselor, scrie The Guardian, distribuirea dozelor in Statele Unite a fost descrisa drept…

- Israel, o tara cu 9 milioane de locuitori, a depasit luni 3.000 de decese de COVID-19 si continua sa nu poata sa stabilizeze curba infectarilor, inregistrand peste 1.700 de contagieri zilnice, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat luni despre 1.720 de cazuri in ultimele 24 de ore si a 3.003…