Două miliarde de utilizatori ar putea rămâne fără WhatsApp de marți Doua miliarde de utilizatori din lume pot ramane fara mesageria WhatsApp marti, in cazul in care nu-si actualizeaza sistemul de operare al telefoanelor mobile – Android sau iOs. Aproximativ 50 de modele de telefoane de generatii mai vechi sunt vizate, si anume iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Lеnоvо А820, ZTE V956, Нuаwеі Аѕсеnd D2, Аѕсеnd G740, […] The post Doua miliarde de utilizatori ar putea ramane fara WhatsApp de marți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este a doua cea mai țintita țara din lume de hackerii care au dezvoltat virusul Flubot, iar cei mai vulnerabili sunt utlizatorii de Android, care sunt luați la ținta de atacurile cibernetice prin SMS, transmit experții Bitdefender. Nici datele utilizatorilor de iOS nu sunt in siguranța, aceștia…

- Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. Anunțul a fost facut, duminica, de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata, pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii…

- Un senator republican a blocat, joi, in Senat, adoptarea urgenta a proiectului de lege pentru acordarea ajutorului de 40 de miliarde de dolari Ucrainei, proiect care fusese votat anterior in Camera Reprezentanților, relateaza CNN. Pentru ca proiectul de lege sa fie supus la vot și in Senat era nevoie…

- Pierderile totale provocate Ucrainei de razboi au ajuns la 600 de miliarde de dolari, a declarat președintele Volodimir Zelenski in cadrul intalnirii de miercuri cu autoritațile locale și regionale, unde a discutat despre reconstrucția Ucrainei dupa razboi, conform The Guardian. „Estimarile preliminare…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca, in sedinta de Guvern, va fi adoptata o ordonanta de urgenta prin care se va aloca suma de 1,77 miliarde de lei pentru compensarea cresterii preturilor materialelor de constructii. „Acest pachet de 1,77 miliarde de lei face parte din pachetul total de 5,2 miliarde…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern va fi adoptat, in baza unei hotarari luate ieri in coalitie, un act normativ prin care va fi suplimentat bugetul programului national Anghel Saligny, cu aproximativ 15,5 miliarde lei, 10 miliarde lei urmand a fi destinati constructiei…

- Ministrul apararii din Polonia a semnat, marti, contractul pentru achizitionarea a 250 de tancuri de lupta americane Abrams, in versiunea lor modernizata, pentru o suma totala de 4,74 de miliarde de dolari (4,32 de miliarde de euro), informeaza AFP. „Acordul vizeaza achizitia a 250 de tancuri Abrams,…

- O aplicație care permitea caricaturizarea pozelor personale, acceptata de Google in magazinul oficial pentru Android, a furat datele de logare pe Facebook a peste 100.000 de utilizatori inainte de a fi descoperita si eliminata. Aplicația permitea editarea ca și caricatura a pozelor personale, dar funcționalitatea…