- Polițiștii Biroului Autostrada A1 Ramnicu Valcea – Deva intervin la un accident rutier produs la km. 254, zona Aeroport Sibiu, pe sensul Deva – Sibiu. Din primele cercetari efectuate, se pare ca, in timp ce conducea un microbuz transport persoane, in care se aflau 2 pasageri, un barbat in varsta de…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a atribuit, in data de 30 iunie 2022, societații Axis Security SRL Deva, un contract in valoare de 300.643 lei, fara TVA, pentru furnizarea serviciilor de paza prin patrulare pe Autostrada Campia Turzii – Targu Mureș, informeaza…

- Un șofer a fost prins pe A1 intre Ramnicu Valcea – Deva cu 243 de km/ora. Barbatul avea in mașina doi minori care nu erau in scaune dedicate. In 21 august, in jurul orei 12:40, polițiștii Brigazii Autostrazi – Biroul de Poliție Autostrada A1 Rm. Valcea – Deva, au depistat un conducator auto in varsta…

- Doi soferi, unul din Cluj, altul din Sibiu, au fost sanctionati de politisti dupa ce au fost filmati in timp ce circulau pe banda de urgenta a Autostrazii A1, imaginile fiind difuzate in mediul on-line, informeaza un comunicat de presa al IPJ Sibiu, potrivit Agerpres."Ca urmare a aparitiei recente in…

- In acest weekend politistii rutieri si de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au desfașurat actiuni pe soselele bihorene, pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, a conducerii cu viteza…

- In acest weekend, polițiștii rutieri din Mureș au testat 108 conducatori auto cu aparatul etilotest și 12 cu aparatul DrugTest, rezultatele acestora din urma indicand valori negative. Aceste activitați au avut ca scop prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, dar și asigurarea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrazi din Romania ca a constatat existența in mediul online a unui portal web care nu este autorizat in vederea incasarii tarifului de utilizare (rovinieta), respectiv www.digitale-vignette-online.ro,…

Accidentul a avut loc pe sensul de mers Nadlac-Arad la aproximativ 5 km de ieșirea spre orașul Pecica