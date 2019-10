Stiri pe aceeasi tema

- "Ei spun ca PSD se dezintegreaza. Ba nu este deloc adevarat. In momentele grele, intotdeauna PSD s-a unit, nu mai exista voci razlete. In interior putem sa avem schimburi de opinii, insa in afara si in batalie nu exista deloc vreo bresa. In schimb la ei sunt neumulțumiri. Acum eu inteleg ca domnul…

- "S-au grabit cei care au dat jos Guvernul. Se si vede asta pentru ca nu sunt in stare sa coaguleze o majoritate sau un program de guvernare si din pacate nu cred ca vom avea buget national ianinte de martie iar primariile nu vor avea buget inainte de mai. Asta inseamna ca toate investitiile sunt…

- "A fost o campanie de defaimare publica, care a prins extraodinar de bine si pe care nu am stiut sa o intoarcem. Nu este vina romanilor. Este vina noastra ca nu am stiut sa explicam destul de ferm si destul de pe interesul tuturor", a declarat Daniel Florea, la Interviurile DCNews. Interviul…

- "Pe 30 am deschiderea la licitatie pentru refacerea a 600 de strazi. Au fost tot felul de contestatii. Ma chinui din februarie sa deschid licitatia", a spus Daniel Florea, primarul Sectorului 5. "In acet moment am 140 de blocuri in reabilitare. Am avut probleme foarte mari, intarzieri foarte…

- Vești bune pentru copii și elevi! Prima vacanța școlara, peste o saptamana. Copiii de gradinița și din invațamantul primar vor intra peste o saptamana in prima vacanța din acest an școlar. Singurii care vor intra in vacanța pe 26 octombrie sunt copiii de gradinița și elevii din clasele pregatitoare…

- Pentru cei aproape 600 de elevi din satele comunei Gruiu, debutul anului scolar 2019-2020 inseamna trei sali noi-nouțe de sport, camere de monitorizare video in toate unitațile de invațamant pe holuri, la intrare și in curtea școlii, iar la Școala Gimnaziala nr. 1, din Gruiu, aceste camere video…

- "Am demarat de un an de zile un proiect pilot pentru copiii din ciclul primar. Le-am dat niste ceasuri cu buton de panica, astfel incat parintii, cu aplicatie pe telefon, stiu imediat unde se afla copiii, daca scot ceasul de la mana, daca raman fara baterie. Ceasul are un buton, pe care scrie SOS.…

- "Exista acea parte de Ferentari, lasata asa in negura istoriei, unde sunt 16 din cele mai sarace 20 de locuri din tara. Avem niste zone care sunt printre cele mai sarace din tara. Toate aceste puncte fac obiectul preocuparilor noastre. Am luat multi bani europeni, suntem implicati in multe programe.…